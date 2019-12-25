Петербургские музеи станут бесплатными во время Культурного форума

С 16 по 18 ноября в Северной столице будет проходить Культурный форум. Во время мероприятия все городские музеи станут бесплатными для посетителей. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Чиновник отметил, что в событии смогут принять участие все петербуржцы и гости города. Также Пиотровский пригласил всех желающих посетить интересующие музеи.
Добавим, что для форума будет организовано несколько основных площадок. Речь идёт о Главном штабе Эрмитажа, Мариинском и Михайловском театрах.
Ранее мы сообщили о том, что Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума.
Фото: Piter.TV
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