Петербургские музеи станут бесплатными во время Культурного форума

В событии смогут принять участие все петербуржцы и гости города.

С 16 по 18 ноября в Северной столице будет проходить Культурный форум. Во время мероприятия все городские музеи станут бесплатными для посетителей. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чиновник отметил, что в событии смогут принять участие все петербуржцы и гости города. Также Пиотровский пригласил всех желающих посетить интересующие музеи.

Добавим, что для форума будет организовано несколько основных площадок. Речь идёт о Главном штабе Эрмитажа, Мариинском и Михайловском театрах.

Ранее мы сообщили о том, что Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума.

Фото: Piter.TV