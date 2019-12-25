Владимир Кехман стал директором Петербургского культурного форума

В качестве участников мероприятия заявлены культурные деятели, главы и эксперты крупнейших культурных организаций РФ и других стран.

АНО "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума" обрело нового директора. Им стал худрук Михайловского театра и директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман. Об этом пишет ТАСС.

Отметим, что руководитель уже возглавил мероприятие в 2012 году. В этот раз форум соберёт гостей и участников из разных стран мира. В качестве участников заявлены культурные деятели, главы и эксперты крупнейших культурных организаций РФ и других стран.

Напомним, что в последний раз Санкт-Петербургский международный культурный форум прошёл в 2019 году. Последние 3 года он не состоялся в связи с пандемией и отменой.

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Фото: Piter.TV