Евгений Разумишкин занял пост вице-губернатора Петербурга по вопросам городского хозяйства

В Смольном кадровые изменения. Теперь пост отвечающего за вопросы городского хозяйства займет бывший глава Красногвардейского района.

Решением Губернатора Санкт-Петербурга глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за вопросы городского хозяйства, жилищной политики, благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее этот пост занимал Анатолий Повелий. Однако он не остался без дела – теперь Повелий советник губернатора.

Пост руководителя администрации Красногвардейского района заняла Ольга Козлова. Ранее она была первым заместителем главы районной администрации.

Ранее сообщалось, что Петербург готов к отопительному сезону на 90%.

Фото: телеграм-канал Евгения Разумишкина