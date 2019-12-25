Евгений Разумишкин занял пост вице-губернатора Петербурга по вопросам городского хозяйства

Решением Губернатора Санкт-Петербурга глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за вопросы городского хозяйства, жилищной политики, благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Ранее этот пост занимал Анатолий Повелий. Однако он не остался без дела – теперь Повелий советник губернатора.
Пост руководителя администрации Красногвардейского района заняла Ольга Козлова. Ранее она была первым заместителем главы районной администрации.
Ранее сообщалось, что Петербург готов к отопительному сезону на 90%.
Фото: телеграм-канал Евгения Разумишкина
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