Петербург готов к отопительному сезону на 90%

Кроме того, капитальный ремонт крыш и инженерных сетей пройдет до 15 сентября.

Согласно плану, управляющие компании Петербурга должны подготовить к отопительному сезону 24 096 жилых зданий до 1 сентября. На данный момент работы завершены на 90%, сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Анатолия Повелия.

Кроме того, капитальный ремонт крыш и инженерных сетей пройдет до 15 сентября. Работы проделают на 300 крышах и 1187 инженерных сетях. На эти цели выделено 10,4 млрд рублей.

В этом году в краткосрочный план капремонта внесли значительно больше видов работ, которые можно отнести в том числе к подготовке к отопительному сезону. Инженерные системы теплоснабжения будут отремонтированы в 256 домах. Ремонт крыш идет в 373 домах, что на 20% превышает прошлогодний показатель. Системы электроснабжения обновляем в 93 домах – это на 18 % больше, чем в 2022 году. Анатолий Повелий, вице-губернатор Петербурга

Одновременно продолжается ремонт общедомового имущества, на что потратят 5,5 млрд рублей. Сезонные работы завершены также на 90%.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории 100 учебных заведений Петербурга завершат обновление теплосетей к 1 сентября.

Фото: Piter.TV