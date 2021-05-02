На территории 100 учебных заведений Петербурга завершат обновление теплосетей к 1 сентября

ГУП "ТЭК СПб" к началу учебного года завершит реконструкцию сетей на территории 38 учреждений, а АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" – 66 школ и детсадов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить город к новому отопительному сезону до 1 сентября. Особое внимание энергетики уделят социальным объектом, в том числе – школам и детским садам. В рамках плановой реконструкции теплосетей специалисты повысят надежность теплоснабжения более 100 образовательных учреждений. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике сегодня, 10 августа.

Председателем ведомства Станиславом Протасовым был проинспектирован ход реконструкции теплосетей в квартале 17-17А Гражданки, где ведется объем перекладки внутриквартальных тепловых сетей длиной 22,5 км.

Реконструкция сетей повысит надежность и качество теплоснабжения 112 зданий, в том числе 7 детских садов и 4 школ. На территории образовательных учреждений работы завершатся уже к началу учебного года. В целом на объекте работа выполнена на 67%. Энергетики ведут замену крупными участками. При этом потребителей оперативно переключают на новые сети, после чего восстанавливается благоустройство. Станислав Протасов, председатель Комитета по энергетике Петербурга

ГУП "ТЭК СПб" к началу учебного года завершит реконструкцию сетей на территории 38 учреждений, а АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" – 66 школ и детсадов.

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Фото: пресс-служба Комитета по энергетике