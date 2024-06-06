В Невском районе началось проектирование реконструкции трубопроводов шести крупных объектов

Ключевым проектом станет замена 8600 метров магистральной линии "Пороховская", снабжающей теплом и горячей водой здания в Невском и Красногвардейском районах, а также Кудрово.

Группа компаний ТЭК приступила к проектированию новых объектов для модернизации тепловых сетей в зоне, приобретённой городом у АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Основные усилия направлены на реконструкцию в Невском районе, где планируется обновить более 16,1 километра тепловых сетей. Эти работы проводятся в рамках широкомасштабного обновления инфраструктуры, сообщается Комитетом по энергетике.

Ключевым проектом станет замена 8600 метров магистральной линии "Пороховская", снабжающей теплом и горячей водой здания в Невском и Красногвардейском районах, а также Кудрово. Эта мера направлена на улучшение надёжности теплоснабжения для 852 зданий.

Реконструкция затронет и распределительную сеть "Октябрьская" на Народной улице, между Володарским мостом и Дальневосточным проспектом. Работы обеспечат стабильное отопление для более 23000 жителей и 81 здания.

Также в планах обновление 1000 метров тепловых сетей на проспекте Обуховской Обороны и улице Караваевской, а ещё 6000 метров магистралей будут заменены на Глухоозёрском шоссе и улице Седова, что улучшит условия проживания для 94 зданий.

Работы начнутся в 2026 году и приведут к повышению надёжности теплоснабжения для 1027 зданий, включая 624 жилых дома, 118 детских учреждений и 14 медицинских организаций.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты АО "ТЭК СПб" занимаются модернизацией котельной у парка имени Бабушкина.

Фото: Комитет по энергетике