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Специалисты АО "ТЭК СПб" занимаются модернизацией котельной у парка имени Бабушкина
Сегодня, 9:32
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Специалисты АО "ТЭК СПб" занимаются модернизацией котельной у парка имени Бабушкина

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Благодаря обновленной инфраструктуре стабильное теплоснабжение получат 18 зданий, обеспечивая комфортные условия проживания для 2500 жителей левобережья Невского района.

АО "ТЭК СПб" проводит модернизацию котельной рядом с парком имени Бабушкина в Санкт-Петербурге, как сообщает пресс-служба предприятия.

В процессе обновления планируется увеличить тепловую мощность установки до 1,72 Гкал/ч. Рабочая группа демонтировала старое оборудование и установит два новых жаротрубных водогрейных котла с шумоподавляющими устройствами подачи воздуха для горелок, пластинчатые теплообменники и повысительные насосы отечественного производства. В проекте также заложена установка новой дымовой трубы высотой 18 метров с двумя отводящими каналами.

После завершения работ котельная будет автоматизированной и сможет функционировать без постоянного участия обслуживающего персонала. Управление системой также разработано российскими специалистами.

Работы по модернизации котельной запланированы на летний период 2025 года, что позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям к следующему отопительному сезону. Благодаря обновленной инфраструктуре стабильное теплоснабжение получат 18 зданий, обеспечивая комфортные условия проживания для 2500 жителей левобережья Невского района.

Ранее мы сообщили о том, что с 31 марта в Петербурге и Ленобласти запланированы 20 испытаний теплосетей.

Фото: АО "ТЭК СПб"

Теги: санкт-петербург, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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