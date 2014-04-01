С 31 марта в Петербурге и Ленобласти запланированы 20 испытаний теплосетей

Во время проверки температура рабочей среды в сетях может подниматься до 130 °C, что приведет к временному отключению горячей воды.

С 31 марта по 4 апреля в Петербурге и Ленобласти запланированы 20 температурных проверок тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/2026 годов.

Основная цель мероприятий – выявить возможные слабые места в трубопроводах и предотвратить потенциальные неисправности, чтобы обеспечить надежное снабжение теплом. АО "ТЭК СПб" организует девять проверок с 1 апреля в разных частях города и одно тестирование в Гатчинском районе Ленинградской области.

2 апреля АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" планирует провести испытания на участке протяженностью 508 километров, начиная от Первомайской ТЭЦ, затрагивая Адмиралтейский, Центральный и Кировский районы. ООО "Петербургтеплоэнерго" выполнит десять тестов с 1 по 4 апреля в Петроградском, Центральном и Пушкинском районах. Информация о графике работ опубликована на официальном сайте Комитета.

Во время проверки температура рабочей среды в сетях может подниматься до 130 °C, что приведет к временному отключению горячей воды. Жителей призывают соблюдать осторожность вблизи мест возможного появления пара или утечек воды, а также немедленно сообщать о подозрительных ситуациях по номерам экстренных служб 112 или 004.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе обновили 1,8 км водопроводных сетей.

Фото: Комитет по энергетике