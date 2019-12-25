В Московском районе обновили 1,8 км водопроводных сетей

Предыдущий водовод, построенный в 1973 году, за 50 лет эксплуатации существенно износился, что сказывалось на гидравлическом режиме и качестве воды.

В Санкт-Петербурге завершились масштабные работы по обновлению водопроводной сети в Московском районе. Протяженность нового водовода составила почти 1,8 километра. Реконструкция проводилась на нескольких участках: на Пулковской улице от улицы Орджоникидзе до Звездной, на Звездной улице от Пулковской до Московского шоссе, а также на Дунайском проспекте. Об этом сообщили в Комитете по энергетике.

Предыдущий водовод, построенный в 1973 году, за 50 лет эксплуатации существенно износился, что сказывалось на гидравлическом режиме и качестве воды в трех районах Санкт-Петербурга – Московском, Кировском и Красносельском.

Строительство нового участка стартовало летом 2023 года. В ходе работ использовались современные отечественные материалы, а диаметр труб варьировался от 600 до 1200 мм. Модернизация инженерных сетей проводится комплексно с применением новейших технологий, что соответствует приоритетам города и национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Благодаря реконструкции надежность водоснабжения улучшилась для более чем 50 тысяч жителей. На новую сеть были подключены десятки многоквартирных домов и социальные учреждения. Сейчас завершаются работы по восстановлению благоустройства, которые планируется завершить к концу июня 2025 года.

В Красносельском районе обновят более 19 км труб.

Фото: Telegram/ Комитет по энергетике