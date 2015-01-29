В Красносельском районе обновят более 19 км труб

После завершения реконструкции улучшатся условия теплоснабжения 97 объектов, включая 67 многоквартирных домов, 14 детских садов и три медицинских учреждения.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" готовит масштабную модернизацию тепловых сетей в Красносельском районе, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение более 60 тысяч жителей. Предусмотрена замена более 19 тысяч метров трубопроводов, как уточнили в пресс-службе Комитета по энергетике.

После передачи 75% теплосетевой инфраструктуры в муниципальную собственность, "Теплосеть" ускоряет темпы модернизации сетей согласно утвержденной программе. Сейчас ведется проектирование четырех объектов в Красносельском районе. Одним из ключевых проектов станет реконструкция участков в пределах улиц Маршала Захарова, Брестского бульвара, проспектов Кузнецова и Ленинского, где заменят около 15,5 км теплотрасс. Этот этап является продолжением начатых в марте работ по обновлению 3,2 км сетей на улице Маршала Захарова.

Также запланирована модернизация двух значимых теплопроводов: распределительных сетей на улицах Маршала Казакова и проспекте Маршала Жукова.

Строительно-монтажные работы планируют начать в 2026 году. После завершения реконструкции улучшатся условия теплоснабжения 97 объектов, включая 67 многоквартирных домов, 14 детских садов и три медицинских учреждения.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт трубопровода во Фрунзенском районе завершен раньше срока.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"