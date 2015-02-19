Ремонт трубопровода во Фрунзенском районе завершен раньше срока

Жилищные организации получили информацию о том, что нужно подключить жилые дома.

В 00:30 25 марта работники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" закончили ремонт по адресу: улица Димитрова, дом 18/1. После ремонта провели все нужные проверки, и отопление в соседних зданиях полностью восстановили.

Жилищные организации получили информацию о том, что нужно подключить жилые дома.

В работе участвовали три группы, 12 специалистов и пять машин. Работы планировали закончить к 12:30, но специалисты справились с задачей на 12 часов раньше, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"