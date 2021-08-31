Арестович: нужны "экстраординарные условия", чтобы Киев пошел в наступление на Донбассе

В Киеве рассчитывают на урегулирование вопроса политико-дипломатическим путем.

Советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире местного телеканала "Украина 24" нужны "экстраординарные условия", чтобы Киев пошел в наступление на Донбассе. Специалист уточнил, что силовым методом вопрос будет решаться в случае, если Москва не оставит Украине выбора и нападет на территорию соседнего государства. При этом гость программы уточнил, что власти Киева не предусматривают собственного нападения и надеются на политико-дипломатическое урегулирование проблемы. Одновременно с этим страна ведет прокачку оборонного сектора.

Должны сложиться экстраординарные условия, чтобы мы пошли в наступление. Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем. Алексей Арестович, госслужащий Украины

Эксперт также уточнил, что в настоящее время не поднимается вопрос о введении на Донбасс миротворцев. Арестович объяснил, что в регионе продолжает действовать режим прекращения огня.

На Украине предложили разделить понятия "российский" и "русский" законом.

Видео: Youtube/Україна 24