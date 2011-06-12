Джон Кирби оценил посещение Владимиром Зеленским Вашингтона.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отказывается уточнить, способствовал ли официальный рабочий визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон диалогу с Конгрессом США, призванному увенчаться выделением дальнейшей финансовой помощи со стороны США для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом чиновник прокомментировал вопрос СМИ о том, помогло ли нахождение лидера киевского режима в процессе переговоров с законодателями.

Думаю, вам надо было бы говорить с членами Конгресса относительно того, в какой степени они были убеждены или нет. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби утверждал, что глава Белого дома готов к компромиссам с членами Республиканской партии в Конгрессе ради того, чтобы добиться выделения новых крупных ассигнований на нужды Украины. Чиновник выразил мнение о том, что готовность к компромиссу потребуется в этой ситуации от обеих сторон.

Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance