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Белый дом не уточняет, помог ли визит Зеленского в Вашингтон в диалоге с Конгрессом

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Джон Кирби оценил посещение Владимиром Зеленским Вашингтона.

Американская администрация при президенте  Джо Байдене отказывается уточнить, способствовал ли официальный рабочий визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон диалогу с Конгрессом США, призванному увенчаться выделением дальнейшей финансовой помощи со стороны США для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.  Таким образом чиновник прокомментировал вопрос СМИ о том, помогло ли нахождение лидера киевского режима в процессе переговоров с законодателями.

Думаю, вам надо было бы говорить с членами Конгресса относительно того, в какой степени они были убеждены или нет.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби утверждал, что глава Белого дома готов к компромиссам с членами Республиканской партии в Конгрессе ради того, чтобы добиться выделения новых крупных ассигнований на нужды Украины. Чиновник выразил мнение о том, что готовность к компромиссу потребуется в этой ситуации от обеих сторон.

Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

Теги: белый дом, встреча байдена и зеленского, джон кирби, конгресс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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