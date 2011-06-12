Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники

Джон Кирби рассказал об ожиданиях США от Израиля.

Американская администрация допускает, что часть заложников, удерживаемых в настоящее время палестинским радикальным движением ХАМАС, находятся в подземных туннелях, которые Израиль, предположительно, намерен затопить. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Некоторые из заложников заявляют, что их в действительности держали в туннелях. Поэтому, не исключено, что ХАМАС может удерживать некоторых из них в своих туннелях. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник отказался подтвердить достоверность информации о том, что руководство еврейского государство начало затапливать принадлежащие ХАМАС подземные туннели морской водой. Джон Кирби добавил, что власти США признают за Израилем право на самооборону. При этом в Белом доме ожидают от иностранных коллег ответственного подхода, в том числе и в контексте избежания возможного ущерба для гражданского населения.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance