Джон Кирби оценил закончившуюся передышку в боевых действиях на Ближнем Востоке.

В американской администрации нацелены на восстановление гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газа и возобновление обмена военнопленными. Соответствующее заявление в рамках телевизионного интервью для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что считает более чем вероятным, что радикалы из движения ХАМАС продолжают удерживать женщин и детей а секторе Газа, которые "могут и должны" попасть под обмен.

Мы сфокусированы... на том, чтобы восстановить эту паузу с тем, чтобы можно было провести новые обмены заложниками Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Армия обороны (ЦАХАЛ) заявила в пятницу о том, что сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части еврейского государства. После этого Израиль возобновил боевые действия в палестинском анклаве, которые были приостановлены на неделю для освобождения заложников из плена ХАМАСа.

Белый дом: США будет сложно поддерживать Украину с начала 2024 года без новых ассигнований.

Фото и видео: YouTube / Fox News