Джон Кирби рассказал о том, что Украина должна быть способна защитить свою энергетику зимой.

Американская администрация столкнется с серьезными затруднениями при оказании военной поддержки армии киевского режима и украинских властей с начала нового года в том случае, если Конгресс США не выделит дополнительные ассигнования на эти цели. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что местные законодатели должны одобрить правительственную инициативу с дополнительными денежными средствами для Украины.

Должны успеть до конца года, прежде чем станет действительно трудно продолжать поддерживать Украину, а конец года совсем скоро. Нам предстоит проделать еще большую работу по оказанию помощи Украине, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт напомнил СМИ, что даже в в самые холодные месяцы года Америка способна и должна делать больше для того, чтобы Украина находилась в наилучшем для себя положении ради обеспечения собственной безопасности, защиты своей критически важной энергетической инфраструктуры на протяжении всей зимы.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television