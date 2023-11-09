США не увидели масштабных попыток "Хезболлах" по открытию второго фронта против Израиля

Джон Кирби рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

Американские власти при президенте Джо Байдене не видят каких-либо масштабных попыток со стороны вооруженного крыла ливанской шиитской партии "Хезболлах" открыть второй фронт против еврейского государства на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Мы видели несколько ракетных обстрелов Северного Израиля со стороны Южного Ливана, но мы не видели каких-то масштабных попыток со стороны "Хезболлах" присоединиться к этой борьбе ХАМАС или открыть второй фронт. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом не подтвердил, что Байден предложил Нетаньяху трехдневную паузу в боях.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance