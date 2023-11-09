Белый дом не подтвердил, что Байден предложил Нетаньяху трехдневную паузу в боях

Джон Кирби оценил вероятность гуманитарных пауз на Ближнем Востоке.

Американская администрация не подтвердила данные о том, что президент Джо Байден якобы предложил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху на три дня приостановить боевые действия в секторе Газа с целью освобождения части заложников, которые сейчас удерживаются радикальным палестинским движением ХАМАС. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что во всех беседах с руководством Израиля власти США подчеркивают преимущества существования гуманитарных пауз на территории анклава.

Я не могу подтвердить эти сообщения. Кроме того, главы дипведомств G7 также поддержали эту идею. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге со СМИ отказался уточнить, паузу или паузы какой продолжительности запрашивают у Израиля американцы.

Белый дом возложил на ХАМАС ответственность за гибель детей в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance