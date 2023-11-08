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Белый дом возложил на ХАМАС ответственность за гибель детей в секторе Газа

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По словам Кирби, ХАМАС не позволяет детям и их семьям выйти из региона.

США считают радикальное палестинское движение ХАМАС ответственным за гибель детей в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Комментируя заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о превращении сектора Газа в "кладбище для детей", Кирби отметил, что ХАМАС не позволяет детям и их семьям выйти из региона, тем самым подвергая угрозе жизни мирных жителей. Он также отметил, что члены движения призывают их укрываться в собственных домах.

Мы знаем, что в числе более чем 240 заложников есть дети. Мы прилагаем усилия, чтобы они были освобождены, но пока безуспешно.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Ранее Кирби заявил, что ХАМАС не может участвовать в управлении Газой по окончании конфликта.

Видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джон кирби, сектор газа, сша, хамас
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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