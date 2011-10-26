США: ХАМАС не может участвовать в управлении Газой по окончании конфликта

Джон Кирби не стал говорить о тактике Израиля.

Американцы и их международные союзники убеждены, что палестинское радикальное движение ХАМАС не может принимать участие в управлении сектором Газа после окончания регионального конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что администрация при президенте Джо Байдене не поддерживает "повторную оккупацию" территории анклава со стороны еврейского государства.

Пусть в Израиле говорят о своих намерениях, но мы определенно ведем разговоры о том, какой должна быть обстановка после конфликта и как будет выглядеть управление Газой, но по поводу одного нет совершенно никаких разногласий: ХАМАС не может быть частью этого уравнения. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Представитель Белого дома отказался комментировать СМИ планы, действия или тактику ЦАХАЛ (армии Израиля) в регионе. Он добавил, что военнослужащие начали действовать на земле с целью оказать давление на руководство ХАМАС.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television