Байден использует вето, если Конгресс выделит помощь только Израилю

Джон Кирби считает пункты запроса властей США к Конгрессу одинаково важными.

Американский президент Джо Байден воспользуется правом вето в том случае, если Конгресс США одобрит законопроект о помощи Израилю, не включающий в себя поддержку Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что власти не направили бы ни единого запроса на выделение дополнительных ассигновании в том случае, если бы не считали все включенные в документ пункты одинаково значимыми для страны. В США заметили, что чиновники должны действовать по ним одновременно.

Президент наложит вето на законопроект о помощи только Израилю. Я думаю, мы четко дали понять это... Все направленные дополнительные запросы касаются критически важных нужд в сфере безопасности. Он хочет, чтобы все они были учтены. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом считает, что США могут одним пакетом помочь Украине, Израилю и Тайваню.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television