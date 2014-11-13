Джон Кирби рассказал о готовности Байдена решать все проблемы страны.

Американская администрация утверждает, что власти страны могут себе позволить выделить новую крупную финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню одним пакетом, включив в него же и денежные средства на укрепление контроля за своей южной границей. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене. Один из корреспондентов задал чиновнику вопрос о том, думает ли лидер США о том, что может себе позволить финансировать одновременно в едином пакете Израиль, Украину и Тайвань.

Ответ на ваш второй вопрос - да. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что власти США направили ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в стране с 1 октября 2024 финансовом году. Прежде всего речь идет об оказании военной поддержке для киевского режима и еврейского государства, а также о средствах, направленных на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь властей хочет получить от законодателей около 106 миллиардов долларов.

Белый дом раскритиковал предложение республиканцев о разделении помощи Украине и Израилю.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television