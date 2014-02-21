Белый дом раскритиковал предложение республиканцев о разделении помощи Украине и Израилю

Джон кирби не смог ответить на вопрос о вето.

Джон Кирби раскритиковал предложение членов Республиканской партии США о разделении военной помощи Украине и Израилю. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене.

Насколько этот республиканский законопроект не отвечает интересам нашей национальной безопасности. Как главнокомандующий президент никогда не будет ничего делать, если это не отвечает нашим ключевым потребностям в сфере национальной безопасности. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник не стал говорить о том, наложит ли лидер страны право вето на законопроект в том случае, если Конгресс США одобрит помощь только для еврейского государства.

Белый дом отказался комментировать удары Израиля по лагерю беженцев в Газе.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television