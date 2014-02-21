Белый дом отказался комментировать удары Израиля по лагерю беженцев в Газе

Джон Кирби не знал о трагедии в Джебалии.

Американская администрация отказалась комментировать серию ракетных ударов по лагерю беженцев Джебалия, расположенного на севере сектора Газа, нанесенных ранее Армией обороны Израиля. СМИ хотели узнать у чиновников о том, признает ли США ответственность еврейского государства за трагедию. Джон Кирби заметил, что этим вопросом пресса застала его врасплох. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене.

Я не видел <...> этого сообщения. Поэтому я не хочу строить предположения о том, что могло произойти или чего не могло произойти. Могу сказать лишь следующее: мы видим признаки того, что они пытаются [оградить мирных палестинцев от военных операций. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби выразил уверенность в том, что еврейское государство пытается защищать мирное палестинское население при проведении собственных военных операций. В Белом доме пояснили, что не пытаются говорить о том, что Израилю удается полностью избегать мирных жертв, однако СМИ следует проявить осторожность, строя догадки и давая оценки происходящему.

Белый дом утверждает, что прекращение огня в Газе пошло бы на пользу только ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television