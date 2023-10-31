Джон Кирби оценил задачи США на Ближнем Востоке.

Американская администрация отвергла повторные призывы к прекращению огня в секторе Газа, утверждая, что оно пошло бы на пользу только радикальному палестинскому движению ХАМАС в регионе. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Мы не считаем, что прекращение огня будет сейчас правильным решением. Прямо сейчас от этого выиграет только ХАМАС, поскольку Израиль продолжает проводить операции против его руководства. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Вместо прекращения огня чиновники из Вашингтона предлагают введение гуманитарных пауз для точечной доставки помощи мирному населению в анклаве. Джон кирби заметил, что такое следует заниматься эвакуацией людей, которые хотели бы выбраться оттуда и переместиться южнее на территорию Палестины.

Белый дом: Запад не причастен к беспорядкам в Махачкале.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television