Джон Кирби прокомментировал слова Дмитрия Пескова.

Американские власти утверждают, что западные страны не имеют отношения к массовым беспорядкам в Махачкале. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Пресса попросила у чиновница оценить слова пресс-секретаря российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрия Пескова о том, что произошедшее в аэропорту на территории Дагестана стали во многом результатом вмешательства извне и связаны в том числе с внешним информационным воздействием.

Запад не имеет к этому никакого отношения. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Глава государства Владимир Путин, выступая ранее на совещании по ситуации в Дагестане, заявил о том, что массовые беспорядки были инспирированы через социальные сети, в том числе с территории Украины и руками западных спецслужб. По словам политика, киевский режим за счет иностранных кураторов хочет инспирировать погромы в России.

США вновь отвергли призыв ООН к прекращению огня в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television