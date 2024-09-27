Белый дом не ждет решений об ударах вглубь РФ после встречи Байдена с Зеленским

Карин Жан-Пьер назвала темы новой встречи Байдена и Зеленского.

Американская администрация не ожидает по результатам рабочей встречи лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского каких-либо официальных объявлений относительно возможности применения оружия западного производства для нанесения Вооруженными силами Украины ударов вглубь российской территории. Такие данные корреспонденты попросили прокомментировать на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница пояснила, что стороны обсудят на мероприятии военную поддержку ВСУ.

Я ожидаю, что эта тема будет обсуждаться, но я бы не ожидала каких-либо новых объявлений на этот счет. Я не ожидаю новых объявлений относительно этих мер или решения по итогам встречи. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер напомнила, что ранее Джо Байден принял решение выделить все предназначенные украинскому государству денежные средства до завершения срока своих должностных полномочий на посту президента США. Сумма военной помощи составит почти всемь миллиардов долларов.

Белый дом не ждет объявлений по ударам ВСУ после встречи Байдена и Стармера.

Фото и видео: YouTube / Defense Now