Джейк Салливан рассказал о переговорах с Россией.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не слышала от российской стороны упоминаний об Алексее Навальном*, когда между Москвой и Вашингтоном заходил вопрос об обмене заключенными от двух стран. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал слова президента Владимира Путина. Ранее политик объявил о том, что согласился обменять оппозиционера на заключенных из коллективного Запада. В США отметили, что на протяжении нескольких месяцев и лет с должностными лицами из Москвы обсуждались вопросы, связанные с американскими заключенными, которые остаются под стражей в России.

Ни в одной из этих бесед мы не слышали, чтобы российский чиновник упоминал Навального в контексте обмена заключенными. Так что если они и были заинтересованы в этом, то, похоже, пришли к этому довольно поздно. На самом деле, очевидно, слишком поздно, поскольку его уже нет в живых. Джейк Салливан, помощник главы США

Белый дом после выборов в России заявил о признании реальности.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television