Фонд продолжает существовать после возвращения россиянки домой из США.

Мария Бутина представила фонд "Своих не бросаем". Член Общественной палаты России на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" сообщила о том, что начинает работу организация, целью которой является возвращение на родину граждан РФ, которые попали в заключение за границей. Также фонд осуществляет борьбу за права соотечественников, находящихся в трудной жизненной ситуации за пределами РФ.

Основной задачей фонд ставит борьбу за права наших сограждан на площадках международного права, таких как ЕСПЧ, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ...10 марта 2021 года мы получили уведомление об официальной регистрации фонда Марии Бутиной "Своих не бросаем" от министерства юстиций РФ. Мария Бутина, член ОНК России

Активистка напомнила, что фонд создан ее семьей в то время, пока сама Мария Бутина находилась в заключении на территории США. После возвращении россиянки домой к ней стали обращаться родственники других граждан страны, чьи близкие находятся в сложном положении. В настоящее время общественный деятель знает о порядка 50 подобных случаев.

Бутина рассказала о первом проекте фонда "Своих не бросаем".

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"

﻿