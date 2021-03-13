Член Общественной палаты РФ призывает прекратить преследования представителей СМИ в Риге.

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина пообещала бороться за журналистов из Латвии до последнего. Об этом она заявила на пресс-конференции Русского союза Латвии. Член Общественной палаты РФ уточнила, что говорит о соотечественниках, которых преследуют власти Риги из-за сотрудничества с Baltnews.lv и Sputnik.

Я когда выступала по вашей ситуации на секции ОБСЕ, я говорила о том, что такое жизнь, когда ты вздрагиваешь от стука в дверь, думая, что это за тобой. Эти люди, которые говорят, что осуждают 37-й год, да они его создали, этот 37-й год, в полный рост….Они должны понимать, что мы будем "позорить" до последнего Мария Бутина, член Общественной палаты РФ

Россиянка добавила, что прошла через подобные преследования, поэтому надеется, что через них не придется проходить другим. Она призвала как можно больше внимания в СМИ уделять данному вопросу. Бутина рассказала, что выходила на 25-градусный мороз с плакатом, чтобы встретить председателя ОБСЕ.

Мария Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме.

Видео: Facebook/Русский союз Латвии