Мария Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме

Россиянка вспомнила об условиях содержания в карцере.

Россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы, рассказала журналистам телеканала "НТВ" о пытках. Член Общественной палаты поделилась воспоминаниями о своем нахождении в заключении.

Был холокост, ведь это преследование за национальность.А сейчас наших россиян преследуют точно так же за национальность и гражданство...Ночью каждые 15 минут врубают свет и спрашивают: "Are you окay?". До тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить. Они не бьют человека, а истязают психологически. Мария Бутина, россиянка

Женщина объяснила, что находилась в карцере на протяжении четырех месяцев. Она напомнила, что согласно международным нормам держать человека в карцере разрешено не более 15 дней. Бутина объявила, что ее пытались склонить к приему "каких-то препаратов", чтобы ее проще было допрашивать.

К россиянке в камеру пять раз в день приходили тюремные надзиратели. В эти моменты ее раздевали догола, чтобы проверить наличие контрабанды. При этом в камере практически никогда не выключался свет, а также регулярно звучал сильный писк.

Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной.

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