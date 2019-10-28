Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной

По мнению дипломата, на тяжести наказания сказалось гражданство Бутиной.

Посол России объяснил жесткие меры США против Бутиной. Анатолий Антонов считает, что россиянам нужно быть осторожнее, когда они направляются в Америку. По его словам, Мария Бутина хотела наладить взаимоотношения между странами. Об этом специалист заявил во время телевизионного программы "Большая игра".

Осуждать за то, что человек хочет наладить отношения между людьми -что здесь плохого рассуждает спикер

Дипломат пояснил, что чрезмерно жесткие меры против Бутинов стали возможны, так как она является нашей соотечественницей. Для гражданки из любого другого государства меры были бы мягче.

Напомним, что женщина вернулась на родину 26 октября. Ее встретили близкие в аэропорту "Шереметьево". Бутина прокомментировала свое освобождение так, что она утратила иллюзии о США как о правовом государстве. В Америке россиянка была задержана с июля 2018 года. Ее обвинили в работе иноагентом.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Washington Post, euronews (en français), CBS Evening News