Мария Бутина предрекла Навальному заключение под стражу после его возвращения

У Навального явное головокружение от успеха. Он думает, что ради него люди массово полезут на баррикады, считает Мария.

Корреспондент Piter.TV Глеб Ключников: Мария, почему Навальный решил вернуться в Россию, несмотря на его возможное заключение под стражу?

Мария Бутина: Я полагаю, что Навальный очень сильно заблуждается. Он думает, что он неприкасаемый, и что, не дай бог, его тронут наши правоохранительные органы, то за него сразу же встанут миллионы российских граждан. Это эгоцентризм и переоценка собственных сил.

История с "Новичком", или "Старичком", как говорят в этом случае и синими трусами очень сильно повредила его репутацию. Его рейтинги очень сильно упали. С одной стороны, конечно, да. О нем говорили даже на федеральных каналах, но эта узнаваемость не формирует его рейтинг. За счет узнаваемости он не позовет людей идти на баррикады для того, чтобы они встали на его защиту. Ведь он при первой возможности покинул Россию и сбежал в Германию поправлять собственное здоровье. Он в очередной раз оставил своих сторонников, как это было на протестных акциях. Ведь он не нес сам ответственность за то, что происходило, когда в Москве и других городах происходили несанкционированные митинги. Сел не он, а сели его сторонники. Люди не идиоты, они прекрасно видят и понимают.

Возвращение - целенаправленный шаг или политическая авантюра?

Мне кажется, что у Навального есть какое-то головокружение от успеха, что ли. Он, почему-то, считает, что если о нем говорят, то российские граждане обязательно его любят и ждут.

С учетом того, что первые лица нашего государства говорили о его контакте с западными спец.службами, мне кажется, что российский народ не будет рад, если здесь будут во всю торчать уши ЦРУ. Нам это не приятно, ведь мы уже пережили девяностые, когда всякие там "Радио Свободы" нами руководили.

Так что же ждет Навального по возвращении в Россию?

Мне кажется, что Навальный вернется в Россию, и его ждет полное наказание по нашему закону. Он ведь российский гражданин, значит должен по полной ответить по нашим же законам.

Видео: Piter.TV