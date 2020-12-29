"Если бы мои записи обнаружили, меня бы начали пытать" – Мария Бутина представила свой "Тюремный Дневник" общественникам Петербурга

Во время встречи с общественными деятелями Северной столицы Бутина поделилась своими мыслями об американской судебной системе и рассказала, какой опыт следует перенимать России.

Мария Бутина представила свою книгу "Тюремный дневник" общественникам Петербурга. Она отметила, что уже не первый раз посещает Северную столицу, и всегда остается в востроге от петербуржцев. Встречу с общественными деятелями города помог организовать член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров.

"Тюремный дневник" – подробная информация о жизни Бутиной в американской тюрьме. Записи велись на протяжении 1,5 лет. Писать приходилось буквально на всем, что попадется под руку – от туалетной бумаги до оборотной стороны судебных документов.

Моя книга затрагивает вопрос американской судебной системы, которая ко мне, особенно как к россиянке, отнеслась предвзято, но и к своим согражданам она относится ужаснейшим образом, не предоставляя им, например, каких-то базовых вещей, как квалифицированная медпомощь в местах лишения свободы. На это стоит обращать внимание, для того, чтобы знать, что происходит в США, и не допускать такого у нас в стране. Мария Бутина, писатель, российский общественный деятель

Во время презентации Мария рассказала, что ведение дневников было для нее большим риском. При обнаружении в записях любой компрометирующей информации ее могли подвергнуть пыткам, а сами записи уничтожить.

Когда я вела свои записи, я использовала эзопов язык. Я излагала бытовые факты, о том, чем кормили сегодня в тюрьме. На самом деле, за этим были зашифрованы имена агентов, содержание допросов. Это был понятный только для меня шифр. Мария Бутина, писатель, российский общественный деятель



Тюремные очерки Бутиной стали настоящим хитом для российской публики. За 2 месяца с момента издания были целиком распроданы 4 тиража.

Видео, фото: Piter.TV