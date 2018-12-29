"Нет доказательств": Лавров опроверг информацию о том, что Трамп агент России

Также министр посчитал "абсурдностью происходящего" обвинения в адрес Бутиной и Флинна.

16 января министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции с журналистами прокомментировал подозрения, связанные с обвинениями президента США в том, что он является русским агентом.

Трудно комментировать то, что происходит в Соединенных Штатах вокруг обвинений президента Трампа в том, что он является российским агентом по сути дела. Я считаю, что это для американской прессы такое понижение стандартов журналистики и такое неблагодарное дело, что не могу поверить, что журналисты в США искренне профессионально занимаются этими проблемами. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации

Лавров заявил, что есть такое понятие культура дипломатии и культура общения на межгосударственном уровне. Он напомнил, что Конституция США наделяет президента правом определять и проводить внешнюю политику, несмотря на то, что это сопровождается нападками со стороны конгресса. Также российский дипломат затронул историю Марии Бутиной, которую ранее обвинили в шпионаже:

Обвиняют практически любого российского гражданина, будь он официальным лицом или будь он, как Бутина человеком, который хочет получать образование или общаться с американскими и другими зарубежными коллегами, обвиняют в шпионаже. В продвижении неких целей, которые противоречат интересам Соединенных штатов, и, которые нелегитимны. Но если вы посмотрите на круг общения американских дипломатов в Москве со своими российскими знакомыми, то убедитесь, что в первую очередь россияне, которые оказались под незаконными американскими санкциями предметом наибольшего внимания американских дипломатов. И никто не предъявляет обвинений в том, что они общаются с людьми, с которыми общаться запрещено. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации

В пример "абсурдности происходящего" Лавров отметил, что нет доказательств утечек, подтверждающих причастность в сговоре между Трампом и Россией. Хотя, по мнению, такие утечки случаются мгновенно. Речь зашла и об обвинениях в адрес Майкла Флинна, советника Трампа по национальной безопасности:

Прокурор Мюллер обвиняет его в двух вещах. Первое, что он позвонил послу РФ до того, как президент Трамп вступил в свои полномочия, и попросил не отвечать взаимностью на те санкции, которые в последние дни своего президентства ввел президент Обама в отношении РФ. Призвал нас не идти по пути эскалации и конфронтации. И что, это плохо? Это противоречит интересам американского народа и правительства, что будущий потенциальный член администрации призвал нас не наносить ущерб американскому дипломатическому представительству в РФ? Второе обвинение заключалось в том, что он просил так же посла Кисляка воздействовать на позицию Москвы в отношении резолюции, которая в то время обсуждалась на сайте безопасности ООН и которая призывала Израиль прекратить создание новых поселений на оккупированных территориях. Поскольку администрация Обамы решила не препятствовать принятию этой резолюции и, в отличие от всех предыдущих ситуаций на эту тему – не голосовать против, а воздержаться – Флинн, согласно обвинениям, призвал российскую сторону наложить вето на эту антиизраильскую резолюцию. Он призвал российскую сторону отстоять ту позицию, которую США десятилетиями продвигали в ООН. Не знаю, какой срок ему будет присужден, но абсурдность ситуации для меня очевидна. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации

Видео: Большая пресс-конференция Сергея Лаврова