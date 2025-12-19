Смольный создал резервный фонд в 34 млрд рублей для ликвидации ЧС

Губернатор Беглов доложил о готовности Петербурга к весенним паводкам и лесным пожарам.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские службы завершили подготовку к сезонным рискам паводков и лесных пожаров в 2026 году, создав необходимые материальные и технические резервы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Подготовлены 120 пунктов временного размещения для более 11 тысяч человек, резервный фонд - около 34 миллиардов рублей. Ведомства контролируют состояние 157 гидротехнических сооружений на территории города.

В лесах развернута система видеонаблюдения "Лесохранитель" с 23 камерами. Пожароопасный сезон в лесопарковых зонах начнется 15 апреля, в течение которого будет проводиться постоянное патрулирование. Для ликвидации возможных последствий пожаров и паводков сформирована специальная группировка сил и средств. По данным администрации, весной 2025 года в городской черте не было зарегистрировано возгораний.

Фото: Piter.tv