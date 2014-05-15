В Петербурге расширят заповедный фонд до 2030 года

Город нацелен на сортировку 100 процентов отходов.

11 февраля в Смольном губернатор Александр Беглов провел заседание Экологического совета Санкт-Петербурга, на котором представил комплексную программу "Новая заповедная география Санкт-Петербурга". Документ определяет долгосрочное развитие мегаполиса с учетом экологических приоритетов и предусматривает внедрение природоохранных принципов в образование, культуру, градостроительство и экономику.

Глава города отметил, что за последние 7 лет экология стала одним из ключевых направлений работы. По его словам, в условиях активного роста Петербурга особое внимание уделяется сохранению баланса окружающей среды и формированию "экологического каркаса". Городские котельные переведены на природный газ, более 70% автобусов используют газомоторное топливо, что является самым высоким показателем в России. Очистку проходят 99,8% хозяйственно-бытовых стоков, а до конца 2030 года планируется направить все прямые выпуски на очистные сооружения. По итогам 2025 года число несанкционированных свалок сократилось в 2 раза. В перспективе власти намерены довести площадь зеленых насаждений до 30% территории города.

Отдельный блок программы касается обращения с отходами. В полном объеме функционирует КПО "Волхонка" мощностью 600 тысяч тонн в год, строится КПО "Островский", начато создание комплекса "Новосёлки" в Левашово. К 2030 году планируется обеспечить сортировку 100% отходов и снизить объем захоронения на полигонах до 50%.

Развивается и заповедный фонд. В 2025 году создан заказник "Тарховский" площадью 189 гектаров, ведется согласование по территории "Старая граница" в Белоострове. Сейчас в городе насчитывается 18 особо охраняемых природных территорий, которые занимают 6,6% площади. Также достигнута договоренность о расширении зеленого лесопаркового пояса до 172 тысяч гектаров.

В Петербурге обустроено 7 экологических троп. В 2025 году открыт семейный маршрут "Привет, Сосед!" в заказнике "Новоорловский". За 2024–2025 годы экотропы посетили около 900 тысяч человек. Совместно с Ленинградской областью создан первый трансграничный маршрут в заказнике "Озеро Щучье" протяженностью 14 километров. В 2026 году планируется открыть "Жемчужную тропу" длиной 10 километров и маршрут "Таёжный мир", а до 2030 года — еще 7 межрегиональных направлений.

Программа экологического просвещения включает разработку учебных материалов для младших школьников, занятия для людей "серебряного возраста" и массовые тематические мероприятия. В 2025 году прошло более 6 тысяч таких событий с участием свыше 4 миллионов человек. Губернатор подчеркнул, что распространение экологических знаний формирует ответственное отношение к природе.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга