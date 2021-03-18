Активистка хочет помочь латвийским журналистам, сотрудничавшим с российскими СМИ.

Мария Бутина рассказала о первом проекте фонда "Своих не бросаем". Об этом член экспертного совета при омбудсмене по правам человека сообщила на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня". Представитель общественной палаты России подчеркнула, что надеется оказать помощь журналистам из Латвии, попавшим под преследование властей из-за сотрудничества с российскими СМИ.

Я прошу каждого не оставаться безразличными: кто-то словом, кто-то делом, кто-то рублем. Я считаю, что это наша обязанность - помочь нашим согражданам, нашим соотечественникам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации в Латвии. Мария Бутина, член ОНК России

Активистка напомнила, что поддержка необходима семерым латвийским гражданам.

Бутина пообещала бороться за журналистов из Латвии до последнего.

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"

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