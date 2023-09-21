Таджикистан осудил акции с осквернением Корана и других священных писаний

Эмомали Рахмон призвал мир к толерантности.

Таджикистан осуждает акции с осквернением Корана, а также любых других священных писаний. Страна призывает мир призывает к толерантности. Соответствующее заявление сделал президент республики Эмомали Рахмон в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Таджикистан осуждает любые оскорбления священных предписаний верований народов, в том числе священного Корана или других цивилизационных и религиозных ценностей человечества. Эмомали Рахмон, глава Таджикистана

Иностранный политик отметил, что оскорбление чувств верующих, ненависть и насилие в отношении любой религии или верования имеет после себя трагические последствия". Эмомали Рахмон призвал реагировать на провокации пропагандой мира, а не заниматься расколом общества, фанатизмом, экстремизмом или радикализмом. Свое выступление глава государства закончил чтением строк из стихотворения таджикского и персидского поэта Саади Шерози.

За два года на таджикско-афганской границе изъяли более 10 тонн наркотиков.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций