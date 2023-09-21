Эмомали Рахмон оценил обстановку в Центральной Азии.

Более десяти тонн наркотических средств изъято компетентными органами Таджикистана на государственной границе с Афганистаном за последние два года после того, когда власть соседнем государстве захватили сторонники радикального и террористического движения "Талибан", запрещенного на территории России. Соответствующее заявление сделал президент республики Эмомали Рахмон в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Контрабанда наркотиков, особенно с территории Афганистана, сильно возросла за последние два года. За этот период компетентные органы Таджикистана на границе с этой страной изъяли более 10 тонн наркотиков, что во много раз больше, чем в прежние годы. Эмомали Рахмон, глава Таджикистана

Иностранный политик подчеркнул, что реагирование на растущие угрозы терроризма, экстремизма, незаконного оборота запрещенных веществ и других глобальных угроз должно быть всеобъемлющим. Эмомали Рахмон полагает, что на текущий момент Афганистан все еще находится в сложной политической, экономической и социальной ситуации. Он добавил, что безопасность, стабильность и региональное сотрудничество в Центральной Азии напрямую зависят от ситуации в Кабуле.

В детские дома Петербурга привезли шесть грузовиков фруктов, которые подарил Путину Рахмон.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций