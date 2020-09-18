В детские дома Петербурга привезли шесть грузовиков фруктов, которые подарил Путину Рахмон

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 7 октября вручил Владимиру Путину экзотические фрукты, которые привез из своей страны.

Шесть детских домов Петербурга получили шесть грузовиков фруктов, которые президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез в подарок на юбилей президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Управления делами президента РФ.

В Telegram-канале управления делами появилась видеозапись, на которой воспитанники одного из детских домов благодарят президента за полезный подарок.

В день 70-летия Владимира Путина, в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом прошел неформальный саммит СНГ. В этот день глава Таджикистана Эмомали Рахмон вручил Владимиру Путину экзотические фрукты, которые привез из своей страны.

Видео: Telegram / УДП РФ ONLINE