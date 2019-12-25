Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 7 октября в Петербурге

Встреча состоится в Константиновском дворце.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 7 октября в Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Запланирован целый ряд телефонных разговоров международных <…> И также в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав-государств участников СНГ. Дмитрий Песков

Встреча состоится в Константиновском дворце. Дмитрий Песков допустил, что главы стран СНГ поздравят Владимира Путина с юбилеем (7 октября ему исполняется 70 лет – прим.ред), так как знакомы не один год. При этом протокол не предусматривает поздравлений.

Ранее Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время.

Фото: kremlin.ru (2021 год)