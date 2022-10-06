Глава РФ рассказал об условиях по отсрочке для студентов и других учащихся.

Российский президент Владимир Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время. Эта же мера касается и аспирантов, ординаторов высших учебных учреждений в стране. Соответствующей информацией глава государства поделился с участниками всероссийского мероприятия, организованного конкурсом "Учитель года".

Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется гражданам, которые впервые получают образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения. Аналогичное право имеют студенты, которые учатся программам среднего и высшего профессионального образования. При этом учреждения должны обладать государственной аккредитацией.

Путин: отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов.

Фото и видео: Kremlin.ru