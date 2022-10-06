Российский президент Владимир Путин подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся в вечернее время. Эта же мера касается и аспирантов, ординаторов высших учебных учреждений в стране. Соответствующей информацией глава государства поделился с участниками всероссийского мероприятия, организованного конкурсом "Учитель года".
Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли.
Владимир Путин, президент РФ
Политик добавил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется гражданам, которые впервые получают образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения. Аналогичное право имеют студенты, которые учатся программам среднего и высшего профессионального образования. При этом учреждения должны обладать государственной аккредитацией.
Путин: отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов.
Фото и видео: Kremlin.ru
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