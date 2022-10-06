Путин: отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов

Глава РФ рассказал о дополнениях к первому указу о проведении частичной мобилизации населения.

Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов. Соответствующее заявление в ходе выступления перед участниками, лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года" сделал глава государства Владимир Путин. Российский лидер отметил, что подписал документы также для тех, кто обучается в вечернее время, а также ординаторов.

Вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли. Этот указ вступает в силу со дня его подписания. То есть сегодня. Я его два часа назад уже подписал. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что президентский указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2022 года, когда в свет вышел первый указ о частичной мобилизации граждан.

Путин заявил, что его порадовали и удивили итоги референдумов на освобожденных территориях.

Фото и видео: Kremlin.ru