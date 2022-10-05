Он также отметил, что результаты референдумов не подлежат сомнению.

Президент России Владимир Путин заявил, что его порадовали и удивили итоги референдумов на освобожденных территориях. Об этом он заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

По словам российского лидера, люди жили и продолжали жить в сложных условиях. Он также отметил, что результаты референдумов не подлежат сомнению, поскольку они выглядят убедительными и прозрачными.

Ранее Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу.

Видео: Telegram / SHOT