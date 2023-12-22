Шахназаров назвал Путина лучшим президентом России

Режиссер Карен Шахназаров назвал Владимира Путина лучшим президентом России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360" перед церемонией инаугурации в Кремле.
По его словам, глава государства пользуется поддержкой российского народа. Шахназаров уверен, что население понимает отсутствие выгоды в постоянной смене правителей. Режиссер отметил, что Путину удается справляться со сложным многонациональным государством.
Ранее политолог Прокофьева заявила, что отправка солдат Франции на Украину снизит рейтинг Макрона.
Фото: 360.ru
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