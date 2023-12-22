По его словам, глава государства пользуется поддержкой российского народа.

Режиссер Карен Шахназаров назвал Владимира Путина лучшим президентом России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360" перед церемонией инаугурации в Кремле.

По его словам, глава государства пользуется поддержкой российского народа. Шахназаров уверен, что население понимает отсутствие выгоды в постоянной смене правителей. Режиссер отметил, что Путину удается справляться со сложным многонациональным государством.

Ранее политолог Прокофьева заявила, что отправка солдат Франции на Украину снизит рейтинг Макрона.

Фото: 360.ru