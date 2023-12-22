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Политолог Прокофьева считает, что отправка солдат Франции на Украину снизит рейтинг Макрона
Сегодня, 9:52
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Политолог Прокофьева считает, что отправка солдат Франции на Украину снизит рейтинг Макрона

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Она подчеркнула, что молодежь и рабочий класс выступают против нынешней политики французского лидера.

Политолог Мария Прокофьева считает, что отправка французских солдат на Украину снизит рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в случае подтверждения данной информации усугубится раскол французского общества. Она подчеркнула, что молодежь и рабочий класс выступают против нынешней политики Макрона. Прокофьева отметила, что нынешний президент намерен остаться у власти как можно дольше.

Ранее синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье на День Победы.

Фото: pxhere.com

Теги: войска, мнение эксперта, президент франции, украина, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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