Политолог Прокофьева считает, что отправка солдат Франции на Украину снизит рейтинг Макрона

Она подчеркнула, что молодежь и рабочий класс выступают против нынешней политики французского лидера.

Политолог Мария Прокофьева считает, что отправка французских солдат на Украину снизит рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в случае подтверждения данной информации усугубится раскол французского общества. Она подчеркнула, что молодежь и рабочий класс выступают против нынешней политики Макрона. Прокофьева отметила, что нынешний президент намерен остаться у власти как можно дольше.

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