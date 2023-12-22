Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье на День Победы

По его словам, эта волна похолодания будет второй за месяц.

Синоптик Александр Шувалов предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье на День Победы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, пик нижения температуры придется на последний рабочий день недели и День Победы. Шувалов добавил, что эта волна похолодания будет второй за месяц. Синоптик уточнил, что перспектива улучшения погоды начнется с 10 мая, а к выходным воздух прогреется до +12 градусов.

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Фото: Piter.tv