Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье на День Победы

Синоптик Александр Шувалов предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье на День Победы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, пик нижения температуры придется на последний рабочий день недели и День Победы. Шувалов добавил, что эта волна похолодания будет второй за месяц. Синоптик уточнил, что перспектива улучшения погоды начнется с 10 мая, а к выходным воздух прогреется до +12 градусов.
Ранее председатель Совета отцов РФ потребовал признать Шевчука иноагентом.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все