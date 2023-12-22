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Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье на День Победы
Сегодня, 14:31
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Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье на День Победы

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По его словам, эта волна похолодания будет второй за месяц.

Синоптик Александр Шувалов предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье на День Победы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, пик нижения температуры придется на последний рабочий день недели и День Победы. Шувалов добавил, что эта волна похолодания будет второй за месяц. Синоптик уточнил, что перспектива улучшения погоды начнется с 10 мая, а к выходным воздух прогреется до +12 градусов.

Ранее председатель Совета отцов РФ потребовал признать Шевчука иноагентом.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, москва, погода, похолодание
Категории: Лента новостей, Новости России,

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