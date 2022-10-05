Путин: Россия с уважением относится к украинскому народу

Глава государства подчеркнул, что на это не повлияла трагедия сегодняшних дней.

Россия с уважением относится к украинскому народу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

Глава государства подчеркнул, что на это не повлияла трагедия сегодняшних дней. Он добавил, что Россия никогда не допускала ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка.

Мы со своей стороны будем идти другим путем: с уважением будем относится ко всему украинскому. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию со следующего года.

Видео: Telegram / SHOT