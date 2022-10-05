Путин: Россия с уважением относится к украинскому народу

Россия с уважением относится к украинскому народу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Глава государства подчеркнул, что на это не повлияла трагедия сегодняшних дней. Он добавил, что Россия никогда не допускала ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка.
Мы со своей стороны будем идти другим путем: с уважением будем относится ко всему украинскому.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил о внедрении единых подходов к образованию со следующего года.
Видео: Telegram / SHOT
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