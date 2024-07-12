Вице-губернатором Петербурга стал Евгений Григорьев

Он приступит к своим обязанностям с 26 октября.

Губернатор Александр Беглов назначил на должность вице-губернатора Петербурга Евгения Григорьева, который занимал пост председателя Комитета по внешним связям. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как уточнили в городской администрации, Григорьев продолжит отвечать за решение вопросов международного и межрегионального сотрудничества Санкт‑Петербурга. Он приступит к своим обязанностям с 26 октября.

До назначения Евгений Григорьев возглавлял Комитет по внешним связям. Эту работу чиновник вел с 2014 года.

Евгений Григорьев закончил Ленинградский радиомеханический техникум, в 1985 году завершил обучение в Высшей школе КГБ. После выпуска он посвятил себя работе в структурах госбезопасности — выполнял оперативные задачи и занимался управленческой деятельностью.

В дальнейшем Григорьев возглавлял подразделения международного сотрудничества в федеральной налоговой полиции, Комитете РФ по финансовому мониторингу и Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков. Позднее он переключился на сферу внешней торговли — работал над соответствующими вопросами в Объединенной судостроительной корпорации, "Промресурсе" и "Ростехнологиях".

Ранее мы сообщали, что Евгения Варова назначили председателем комитета по транспортной инфраструктуре Петербурга.

Фото: Piter.TV